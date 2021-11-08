Дорофеева рассказала, что с ней на самом деле произошло в Египте

Надя Дорофеева была экстренно госпитализирована в Египте. Из-за ее самочувствия был отменен концерт 6 ноября и на фан-странице уточнили, что она находится в госпитале на обследовании.
Что произошло в Египте и почему концерт был отменен буквально за несколько минут до выхода на сцену, Надя Дорофеева рассказал на своей странице в Instagram.
Артистка сообщила, что ночью она уже вернулась в Киев и ее самочувствие стало намного лучше. Также она назвала причину своей экстренной госпитализации и отмены концерта.
"Вчера (в субботу) со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", - написала украинская певица.
Она поблагодарила свою команду за поддержку и сообщила детали о своей госпитализации. Ей пришлось провести время под капельницей, и медики не могли установить ее пять раз.
"Это при том, что я панически боюсь уколов", - написала Дорофеева и опубликовала свою фотографию из больничной палаты.
Как стало известно позже, Наде Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю.
Танцовщица из команды артистки попросила не разводить панику из-за отравления Нади Дорофеевой и написала, что уже все хорошо.
Напомним, ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева раскрыла "страшную правду", куда девает цветы после концерта.