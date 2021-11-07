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Надя Дорофеева срочно госпитализирована в Египте: внезапно стало плохо

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Египет, Воскресенье 07 ноября 2021 08:35
Надя Дорофеева срочно госпитализирована в Египте: внезапно стало плохо Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Светлана Мащенко

Надя Дорофеева попала в больницу в Египте после того, как ей внезапно плохо перед самым выходом на сцену.

Об этом сообщили в Instagram-сториз певицы, а фан-страницы раскрыли детали.

Произошло это 6 ноября, где именно должен был состояться концерт - не сообщается.

Известно, что недавно звезда вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхала в Португалии, а потом поехала с концертами в Египет.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", - говорится в сообщении.

На фан-странице уточнили, что команда певицы уже была готова выходить на сцену, но произошло что-то серьезное.

"Надю Дорофееву госпитализировали. Ждем новостей, надеемся на лучшее. Концерт в Египте перенесён на неопределенный срок", - добавили фаны.

Надя Дорофеева срочно госпитализирована в Египте: внезапно стало плохо

Скрин: Надя Дорофеева попала в больницу в Египте (instagram.com/its.dorofeeva, instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева призналась, что четыре года назад удалила фиброаденому - доброкачественную опухоль молочной железы. Все время она скрывала шрам на груди, но недавно, во Всемирный день без бюстгальтера, решила его показать.

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Надя Дорофеева
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