Дорофєєву, Камалію та Jerry Heil запідозрили в плагіаті. Це треба почути (відео)

Плагіат чи надихнулись - кого присоромив блогер

Так, Рассел помітив, що пісня Оксани Білозір "Щоб навесні співали солов'ї" схожа на трек "Я молодой", який колись був популярним в РФ.

Також Ваня прослухав пісні Камалії "Ніжно". Ця пісня нагадала йому трек росіянки Наталії Ветліцької "Изучай меня". Блогер присоромив співачку та закликав її "не надихатися" роботами артистів з країни-агресорки.

А ось артист Teslenko отримав від Рассела ще більше критики. Усе через те, що приспів його пісні "Кожен раз" аж надто нагадав блогеру трек зрадниці Ані Лорак, яка не лише перейшла на бік ворога, а ще й продовжує мовчати про війну.

Ще один збіг Ваня помітив між піснею Domiy та ще одним треком росіян. На думку блогера, хіт "Нагадай" чимось схожий на "Плачу на техно", який випускали артисти з країни-агресорки.

Також Рассел висловився про трек Наді Дорофєєвої, а саме про її хіт "Різнокольорова". Він дуже нагадав пісню "It Don't Matter", яку виконувала зірка "нульових" INNA.

"Надю, я звісно все розумію. Ну давай щось робити своє. Просто ритміка, структура - дуже багато чого схоже в цій пісні", - зазначив блогер.

А пісня Jerry Heil "Сніг", яку артистка випустила зовсім нещодавно, нагадала Расселу росіян з гурту "Агата Кристи". На думку Рассела, композиція чимось схожа на мелодію з треку "Как на войне", яку нині один з братів Самойлових співає для окупантів.