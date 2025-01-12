Дорофееву, Камалию и Jerry Heil заподозрили в плагиате. Это надо услышать (видео)

Плагиат или вдохновились - кого пристыдил блогер

Так, Рассел заметил, что песня Оксаны Билозир "Щоб навесні співали солов'ї" похожа на трек "Я молодой", который когда-то был популярным в РФ.

Также Ваня прослушал песни Камалии "Ніжно". Эта песня напомнила ему трек россиянки Натальи Ветлицкой "Изучай меня". Блогер пристыдил певицу и призвал ее "не вдохновляться" работами артистов из страны-агрессора.

А вот артист Teslenko получил от Рассела еще больше критики. Все потому, что припев его песни "Кожен раз" уж слишком напомнил блогеру трек предательницы Ани Лорак, которая не только перешла на сторону врага, но и продолжает молчать о войне.

Еще одно совпадение Ваня заметил между песней Domiy и еще одним треком россиян. По мнению блогера, хит "Нагадай" чем-то похож на "Плачу на техно", который выпускали артисты из страны-агрессора.

Также Рассел высказался о треке Нади Дорофеевой, а именно о ее хите "Різнокольорова". Он очень напомнил песню "It Don't Matter", которую исполняла звезда "нулевых" INNA.

"Надя, я конечно все понимаю. Ну давай что-то делать свое. Просто ритмика, структура - очень много чего похоже в этой песне", - отметил блогер.

А песня Jerry Heil "Сніг", которую артистка выпустила совсем недавно, напомнила Расселу россиян из группы "Агата Кристи". По мнению Рассела, композиция чем-то похожа на мелодию из трека "Как на войне", которую сейчас один из братьев Самойловых поет для оккупантов.