Дорофєєва зізналася, що пила перед концертом: "Було страшно і сумно"

Чому співачка пила перед концертом

Надя пригадала, що на початку сольної кар'єри вона виступала в Одесі. І тоді на концерт прийшло дуже мало людей - усього 200 чи 250.

Співачка дуже сильно хвилювалася, адже в минулому вона та Позитив разом збирали на тій же локації 2 тисячі фанів. Через це Дорофєєва зробила те, чого зазвичай собі не дозволяла.

"Перед виходом на той концерт я навіть випила пару стопок коньяку, хоча я ніколи не пила і не пʼю перед концертами. Мені було дуже страшно і сумно", - розповіла зірка.

Втім, цього літа вона зрозуміла, що дарма хвилювалася. Вона знову виступила на тій локації, але вже зібрала 2 тисячі 500 людей. А потім Дорофєєву знову туди запросили, вдалося зібрати ще більше фанів.



"Життя навчило мене, що треба дуже багато працювати задля своєї мрії. А ще, що воно, як американські гірки - ніколи не знаєш, що чекає на тебе за поворотом, але приймай всі етапи як чудові процеси, кожен з яких робить тебе краще", - написала співачка.

Чому розпався гурт "Время и Стекло"

Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) виступали разом з 2010 по 2020 роки. Гурт випустив чимало хітів, але потім раптово повідомив про розпад.

"Коли ми починали, наші продюсери теж ставали продюсерами, ми ставали тільки артистами. Наприклад, якщо мені щось не подобалося, я навіть не могла це сказати було важко сказати", - зізнавалася співачка.

Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ось коли нам було по 20-22 роки - забагато макіяжу. Можливо, хотіли, щоб я виглядала трохи дорослішою. Але зараз ми всі зрозуміли, що не треба цього робити, треба цю молодість тягнути і кайфувати від неї", - також розповідала вона.

Позитив також розповідав, що він та співачка просто мають рухатися далі.

"Якщо я і Надя художники, то за 10 років ми написали картину під назвою "Время и Стекло". Далі є картини, які ми теж хочемо написати", - говорив артист.