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Дорофєєва несподівано висловилася про сварки з Кацуріним та написання пісень з ним

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Любов Блажко

Надя Дорофєєва, охорона якої нещодавно влаштувала стрілянину, висловилася про свої стосунки з Мішею Кацуріним.

Що сказала співачка з цього приводу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Так, знаменита українка зауважила, що наприкінці вересня презентує свій перший повноформатний альбом. Він вийде вже 26 числа, і з цієї нагоди виконавиця вирішила розкрити деякі деталі.

Зокрема, у публікації у блозі зірка зазначила, що альбом створювався у найтяжчий період її життя - часи зламу, страху та великої віри в те, що добро переможе темряву. Окрім того, Дорофєєва написала, що у цьому альбомі слухачі почують пісню "Гість", яка була написана спільно з її обранцем.

Міша і Надя (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Пам’ятаю, як ми прийшли додому і посварились через щось. Міша сів і почав писати куплет, граючи на гітарі, яку нам на весілля подарував наш друг Мітя. Ця гітара 1955 року куплена в Америці. Разом із власником вона пройшла війну, а потім цей чоловік заповів її онукові, який через роки її продав, а гроші вклав в якийсь свій стартап. Мітя придбав її й зробив нам такий нереальний подарунок", - пригадала вона ту ситуацію.

"Я сиділа в сусідній кімнаті, уважно слухала і не заважала. Потім він зайшов до мене і зіграв куплет і я зрозуміла, що ця пісня - про моє дорослішання, про те, що я відчувала на той момент:

"Де я можу приховати свої біль та злість

Наше життя - це міст, освітлений серцями, всіх тих, кого кохали

Як навчитися літати, коли ти на дні", - також написала Надя.

Наостанок знаменитість підкреслила, що ця пісня - не розважальна, а навпаки, після неї шанувальники відчують "сумний осад на душі", проте, в такий вже час ми живемо, як зауважила співачка.

А ще вона поділилася спільними фото та відео, і показала ту саму гітару про, яку згадує у пості.

Кадри, які показала Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva) 

В одному з роликів можна побачити, як Надя та Міша проводять час спільно з дітьми Кацуріна від шлюбу з Дашею Кацуріною. Ресторатор грає на гітарі, Надя тримає на руках його доньку Олександру, танцює з нею, а син чоловіка Іван в цей час сидить на дивані.

 

Нагадаємо, минулого року Дорофєєва та Кацурін підтвердили своє одруження. Вони почали стосунки після того, як повідомили про розставання з партнерами: Дорофєєва розійшлася з Дантесом, а Кацурін - з матір'ю своїх дітей Дашею.

До цього всі четверо - Надя і Вова, Міша і Даша - були друзями та навіть їздили на спільний відпочинок. Дантес і Кацуріна, як відомо, також возз'єдналися після своїх розлучень.

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