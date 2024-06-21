DOROFEEVA, MONATIK та інші: 20 нових українських пісень для настрою

Українська музична сцена не здає позицій! Цього тижня популярні (і не дуже) артисти нас порадували десятками нових релізів. І це різноманіття жанрів та стилів не залишить байдужим жодного меломана.
РБК-Україна зібрало на нашу думку топ-20 пісень, які треба послухати і, за бажання, додати до свого плейлиста.
Танцювальний та дуже чуттєвий трек (про який ми писали тут) наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту - до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім’ям Таню Муіньо.
В рамках EP “Repaired" Діма Монатік видав пісню, яка є одним з його головних хітів. Ця композиція є символом його творчості та стилю, і вона відображає його вплив на українську та світову музичну сцену. У цій пісні відчувається фірмовий ритм артиста, захоплюючий мелодійний хід та виразне виконання, яке всі так люблять.
Відверта пісня про нерозділені почуття та власні пережиті емоції. Рядки композиції стануть нагадуванням про те, як важливо бути чесним із собою та іншими.
Пристрасна історія про сповідь і прощення, більше про яку можна почитати у нашому матеріалі.
Черговий романтичний шедевр від Михайла Клименка, який він присвятив музі - своїй дружині Саші Норовій.
Олександр Суров, відомий завдяки своїм пісням “Внебодим” та “Холодно” (в дуеті з Анастасією Приходько), випустив нову чуттєву пісню, що розповідає щемливу та актуальну для багатьох українців історію втрати близької людини. Це пісня про нестерпний біль та разом із цим необхідність продовжувати жити у пам’ять про тих, чиє життя передчасно обірвалося.
Співачка каже, що це реальна історія її стосунків з коханою людиною.
“Через усі життєві перешкоди, відстань та час ми знайшли шлях одне до одного та змогли бути разом знову", - коментує Діана.
У свій 67-й день народження володар найрозкішніших вусів країни разом зі своїми друзями випустив оновлену версію хіта.
До речі, у імпровізованому селфі-кліпі взяли участь понад 30 культових українських артистів!
У новій пісні музиканти вирішили звернутися до українських джерел. На написання пісні Олексія Богомольного надихнув документальний фільм "СПАЛАХ. Новий український фолк". Під час перегляду він загорівся зробити пісню, яка б мала у собі щось від Володимира Івасюка, але разом з тим і вайб Кріса Корнелла. Ось, що з цього вийшло.
2 роки тому співачка випустила трек “Але це після перемоги”, який написала для хлопця, якого чекала з армії. Рік тому він приїхав додому, подарував їй квіти та заявив, що… більше її не любить. І тоді буквально за 10 хвилин, зізнається артистка, народилася ця пісня-сиквел.
Це особиста історія Марти.
“У моєму житті був період, коли всі навколо говорили, що я не така: не так співаю, не так себе поводжу, що не зможу. Коли ти чуєш це щодня, здається, що вже ніколи не зможеш бути собою. Але це не так. Мені вдалося зробити і досягти того, чого я хотіла, про що думала і на що наважилася. Це історія про те, що ніхто ніколи не може диктувати вам, що треба робити, а що ні", - коментує співачка.
Ця свіжа літня пісня сповнена почуттів та емоцій, які переносять у світ безмежного тепла, полумʼя пристрасті та метеликів, що починають пурхати в животі.
За словами співачки, цей трек дає можливість поринути у власний Всесвіт і знайти безпечний простір всередині себе у цей складний час.
Пісня про те що, байдуже, який сьогодні день. Усе шкереберть? Значить так треба - йдемо далі!
Ця пісня - це уособлення ніжного смутку, і переосмислення того, що на перший погляд здається деструктивним торканням. Усвідомлення, що меланхолія неминуче накриватиме знову і знову, все частіше і частіше, поглинаючи останній контроль над емоціями - дарує можливість звернути увагу на прихований оптимізм і відкритість до прийняття цього стану.
Цією піснею артист хоче підтримати українців, “які у темні часи знаходять своє щастя завдяки світлу та любові у своїх серцях”. Навіть попри суспільний тиск.
Також пропонуємо насолодитися ще й такими потужними піснями.
Раніше ми розповідали, де і коли відбудеться великий концерт Океана Ельзи у Києві.
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