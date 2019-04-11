Дорн спел русскую народную песню: березки и косоворотки (видео)

Иван Дорн снялся в клипе на русскую народную песню "Мужа дома нету"
Иван Дорн спел русскую народную песню "Мужа дома нету" и снялся в клипе на эту композицию. Этот трек был создан украинским артистом в сотрудничестве с 36-летней москвичкой Тиной Кузнецовой, известной также под творческим псевдонимом Zventa Sventana.
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Песня "Мужа дома нету", по словам россиянки, является "народным танцевальным трансом", предостерегающим о том, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы.
В ролике Дорн и Кузнецова показаны в русских народных костюмах и косоворотках, гуляют по лесу и танцуют вприсядку на фоне березок.
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Многим пользователям из России понравился трек и видео, хотя они и называют их "наркоманскими".
Иван Дорн и Zventa Sventana спели русскую народную песню "Мужа дома нету"
А вот украинцы оставляют гневные комментарии. По мнению большинства наших соотечественников, среди которых немало фанатов творчества Дорна, 30-летний Иван в данной ситуации поступил как предатель своего народа.
Добавим, что аудиоверсия этого трека была представлена в начале марта. Тогда Дорну уже досталось за коллаборацию с представительницей страны-агрессора и русскую народную песню.
Тем временем Иван Дорн будет представлять Украину на одном из самых больших фестивалей мира.