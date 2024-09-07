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Допоможуть відволіктися та заспокоїти думки. Подивіться ці 3 яскраві фільми про красу природи

Найкращі фільми про природу (Фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви засумували за яскравими вічнозеленими пейзажами й хочете хоча б на якийсь час поринути у подібну атмосферу, візьміть собі на замітку ці кілька стрічок - вони ідеально підійдуть для такого.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які фільми про природу варто подивитися найближчим часом.

"Земля: один вражаючий день"

Ця документальна стрічка присвячена темі природи та тваринам: їхньому ритму життя, що повністю підпорядковується сходу і заходу Сонця.

Завдяки своєму унікальному складу атмосфери, наявності небесного світлила наша планета ідеально підходить для зародження та життя тут організмів. Тож надихніться цими неймовірними кадрами прямо зараз.

 

"Як прогуляти школу з користю"

Французька драма-комедія була випущена у 2017 році, її режисером є Ніколя Ваньє.

Історія розповідає про хлопчика-сироту на ім'я Пол, життя якого докорінно змінюється після того, як він потрапляє до селянської родини. Події відбуваються у 1920-х роках.

 

"Дика"

Американська біографічна драма є екранізацією однойменного мемуару Шеріл Стрейд.

У цьому фільмі ви побачите реальну історію жінки, яка втратила надію знайти себе. На її плечі опускається низка проблем, і щоб якось вибратися із цього стану, вона приймає, можливо, найважливіше рішення у своєму житті - відправляється у подорож, обираючи найскладніший маршрут. На неї чекають спекотна пустеля, ризикований підйом в гори, швидкі річки, мозолі та сльози. Чи допоможе їй ця пригода знайти себе та почати життя заново?

 

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