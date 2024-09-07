Помогут отвлечься и успокоить мысли. Посмотрите эти 3 ярких фильма о красоте природы

"Земля: один удивительный день"

Эта документальная лента посвящена теме природы и животным: их ритму жизни, полностью подчиняющейся восходу и закату.

Благодаря своему уникальному составу атмосферы, наличию небесного светила наша планета идеально подходит для зарождения и жизни здесь организмов. Так что вдохновитесь этими невероятными кадрами прямо сейчас.

"Как прогулять школу с пользой"

Французская драма-комедия была выпущена в 2017 году, ее режиссером является Николя Ванье.

История рассказывает про мальчика-сироту по имени Пол, жизнь которого коренным образом меняется после того, как он попадает в сельскую семью. События происходят в 1920-х годах.

"Дикая"

Американская биографическая драма представляет собой экранизацию одноименного мемуара Шерил Стрейд.

В этом фильме вы увидите реальную историю женщины, отчаявшейся найти себя. На ее плечи опускается ряд проблем, и чтобы как-то выбраться из этого состояния, она принимает, возможно, самое важное решение в своей жизни - отправляется в путешествие, выбирая самый сложный маршрут. Ее ждут жаркая пустыня, рискованный подъем в горы, быстрые реки, мозоли и слезы. Поможет ли ей это приключение найти себя и начать жизнь заново?