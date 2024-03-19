Допоможуть уникнути інфекцій та безпліддя: 7 вітамінів, які необхідні для чоловіків

Чоловічий організм суттєво відрізняється від жіночого. Для правильного функціонування потрібно підтримувати здоров'я вітамінами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк .

Які вітаміни необхідні чоловікам

Єдине, що обʼєднує жіночий організм та чоловічий - це те, що обидвом необхідно додатково приймати вітаміни, бо одного харчування недостатньо.

Для чоловічого здоров’я важливі без виключення всі вітаміни. Але вкрай важливо зробити акцент на регулярності надходження елементів групи B, цинку та селену, а також вітамінів D, C, A, E та магнію.

Вітамін В

Він підвищує стійкість та оновлює нервову систему, забезпечуючи високий рівень когнітивних здібностей чоловіка. Також вітамін В допомагає краще адаптуватись до стресових ситуацій.

Вітамін С

Вітамін чудово діє на імуноформуючі процеси. До того ж він чудово бореться з наслідками нікотинової залежності у курців.

Селен

Вітамін перешкоджає виникненню аденоми простати, чоловічого безпліддя та збільшуючи рухливість сперматозоїдів.

Селен також знижує чутливість до різних інфекційних захворювань, а також є сильним антиоксидантом.

Цинк

Він необхідний для всіх процесів, пов'язаних з посиленим клітинним розподілом (зростання, загоєння ран, сперматогенез).

До того ж цинк безе активну участь у метаболізмі нуклеїнових кислот і синтезі білків.

Вітамін А

Чудово знижує вироблення тестостерону і може призвести до зниження зору.

Сприяє належній роботі природного захисту організму від інфекцій та інших хвороб. Вітамін підтримує імунну функцію, забезпечуючи ріст і розподіл Т-клітин, типу лейкоцитів, які захищають наше тіло від інфекції.

Вітамін Е

Цей вітамін бере участь у процесі вироблення чоловічих статевих гормонів. Він важливий для прохідності судин та їхнього тонусу.

Власне, вітамін Е захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, а також зменшує утворення вільних радикалів у певних ситуаціях.

Також він підвищує імунну функцію та запобігає утворенню тромбів у серцевих артеріях.

Вітамін D

Сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, регулює запальні процеси в організмі і може знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи деякі форми раку.