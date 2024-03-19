Помогут избежать инфекций и бесплодия: 7 витаминов, необходимых для мужчин

Мужской организм существенно отличается от женского. Для правильного функционирования необходимо поддерживать здоровье витаминами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк .

Какие витамины необходимы мужчинам

Единственное, что объединяет женский и мужской организм - это то, что обеим необходимо дополнительно принимать витамины, потому что одного питания недостаточно.

Для мужского здоровья важны без исключения все витамины. Но очень важно сделать акцент на регулярности поступления элементов группы B, цинка и селена, а также витаминов D, C, A, E и магния.

Витамин В

Он повышает стойкость и обновляет нервную систему, обеспечивая высокий уровень когнитивных способностей мужчины. Также витамин В помогает лучше адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Витамин С

Витамин отлично действует на иммуноформирующие процессы. К тому же он отлично борется с последствиями никотиновой зависимости у курильщиков.

Селен

Витамин препятствует возникновению аденомы простаты, мужского бесплодия и увеличивая подвижность сперматозоидов.

Селен также снижает чувствительность к различным инфекционным заболеваниям, а также является сильным антиоксидантом.

Цинк

Он необходим для всех процессов, связанных с усиленным клеточным распределением (рост, заживление ран, сперматогенез).

К тому же цинк оказывает активное участие в метаболизме нуклеиновых кислот и синтезе белков.

Витамин А

Прекрасно снижает выработку тестостерона и может привести к снижению зрения.

Способствует должной работе естественной защиты организма от инфекций и других заболеваний. Витамин поддерживает иммунную функцию, обеспечивая рост и распределение Т-клеток, типа лейкоцитов, защищающих тело от инфекции.

Витамин Е

Этот витамин участвует в процессе выработки мужских половых гормонов. Он важен для проходимости сосудов и их тонуса.

По сути, витамин Е защищает клетки от повреждения свободными радикалами, а также уменьшает образование свободных радикалов в определенных ситуациях.

Также он повышает иммунную функцию и предотвращает образование тромбов в сердечных артериях.

Витамин D

Способствует нормальному функционированию иммунной системы, регулирует воспалительные процессы в организме и может снижать риск развития хронических заболеваний, включая некоторые формы рака.