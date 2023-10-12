"Допоможи мені". 12-річна ізраїльська дівчинка надіслала голосове повідомлення мамі, коли її викрали бойовики ХАМАС
Ізраїльська мама, яка збожеволіла від горя, розповіла, що їй довелося слухати, як ХАМАС викрав її маленьку дочку та маму похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.
Історія 12-річної ізраїльтянки, яку викрав ХАМАС
53-річна Галіт Дан була всього за п'ять миль, коли її налякана дочка, 12-річна Нойя, прошепотіла в останньому повідомленні: "Допоможи мені".
Галіт із дочкою Ноєю (Скріншот)
Передбачається, що Ноя та її 80-річна бабуся Кармела були взяті як заручники палестинськими бойовиками.
За словами Галіт, вона відвезла Ною на ночівлю до бабусі лише за кілька годин до нападу ХАМАС.
Коли 7 жовтня вранці почалося вторгнення до Ізраїлю, Галіт побігла до кімнати разом із вітчимом Ної та її іншою дочкою Томаль, дев'яти років.
Нойя з бабусею (Скріншот)
Потім Галіт отримала несамовите голосове повідомлення від дочки: "Мамо, мені страшно". У домі є люди, допоможіть мені". З того часу про неї та її бабусю нічого не було чути.
Є побоювання, що вони дитина та бабуся входять до числа 150 осіб, взятих як заручники у бункерах Гази, яким ХАМАС загрожує розстрілом на відео.
"Це невимовний біль. Моя маленька дівчинка пішла ночувати зі своєю бабусею і писала нам повідомлення, поки ці тварини прийшли за ними. Ми дуже сподіваємося, що вони залишаться наживо", - розповіла мама дівчинки.
Читайте також, ХАМАС обламав зуби об 25-річну ізраїльтянку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім'ю ізраїльтян, які вбили сімох терористів, щоб захистити своїх дітей.