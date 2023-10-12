"Помоги мне". 12-летняя израильская девочка отправила голосовое сообщение маме, когда ее выкрали боевики ХАМАС

Обезумевшая от горя израильская мама рассказала, что ей пришлось слушать, как ХАМАС похитил ее маленькую дочь и пожилую маму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

История 12-летней израильтянки, которую выкрал ХАМАС

53-летняя Галит Дан была всего в пяти милях, когда ее напуганная дочь, 12-летняя Нойя, прошептала в последнем сообщении: "Помоги мне".

Галит с дочерью Ноей (Скриншот)

Предполагается, что Ноя и ее 80-летняя бабушка Кармела были взяты в качестве заложников палестинскими боевиками.

По словам Галит, она отвезла Ною на ночевку к бабушке всего за несколько часов до нападения ХАМАС.

Когда 7 октября утром началось вторжение в Израиль, Галит побежала в комнату вместе с отчимом Нои и ее другой дочерью Томаль, девяти лет.

Нойя с бабушкой (Скриншот)

Затем Галит получила душераздирающее голосовое сообщение от дочери: "Мама, мне страшно". В доме есть люди, помогите мне". С тех пор о ней и ее бабушке ничего не было слышно.

Есть опасения, что они ребенок и бабушка входят в число 150 человек, взятых в качестве заложников в бункерах Газы, которым ХАМАС угрожает расстрелом на видео.

"Это неописуемая боль. Моя маленькая девочка пошла ночевать со своей бабушкой и писала нам сообщения, пока эти животные пришли за ними. Мы очень надеемся, что они останутся вживых", - рассказала мама девочки.