Допоможе виділити важливе. Як отримати кольоровий текст у додатку Нотатки на iPhone: 3 секретних методи

Вставка з іншого додатка

Один з потенційних обхідних шляхів полягав у створенні тексту в іншому додатку для iPhone, а потім вставці його в Notes. Цей метод працює, але не завжди. При спробі вставити червоний текст з Pages, він вставився в Notes у чорному кольорі.

Створення нотатки на Macbook

Один надійний метод - створити текст у додатку Notes для Mac, хоча він досить добре прихований.

Виділіть текст, а потім “Формат”, “Шрифт” та “Показати кольори”. На цьому етапі ви отримуєте звичайний системний вибір палітри кольорів.

Вважається, що палітра олівців найкраще підходить для такого типу речей, де ви хочете мати можливість вибирати з керованої кількості точних кольорів.

Навіть тут вам потрібно дотримуватися більш темних або інтенсивних варіантів читання на білому тлі. Після створення кольорового тексту на Mac він відображається на iPhone та iPad.

Створіть нотатку на Macbook (фото: 9to5Mac)

Вставлення кольорового тексту з наявної нотатки

Як тільки у вас є нотатка з кольоровим текстом, ви можете скопіювати та вставити цей текст на iPhone або iPad, і атрибут кольору буде увімкнено.

Якщо ви хочете отримати синій текст, наприклад, виділіть синє слово в існуючій нотатці, вставте його, потім двічі торкніться слова і введіть новий текст. Цей текст буде синім.

Вставка кольорового тексту з існуючої нотатки (фото: 9to5Mac)