Допоможе уникнути хвороб та знизить тиск: ось яка зелень повинна бути у раціоні

Чим корисний щавель

Така зелень має багато різноманітних антиоксидантів, які захищають організм від пошкоджень і нейтралізують шкідливі речовини. Також ці сполуки можуть допомогти уникнути різних хронічних захворювань, зокрема хворобам серця, діабету 2-го типу та навіть раку.

Також щавель змінює певні шляхи, пов'язані з агрегацію тромбоцитів, і це перешкоджає утворенню тромбів. До того ж екстракт рослини може розширити кровоносні судини, а це запобігає підвищеному кров'яному тиску.

Значний рівень заліза в щавлі сприяє підтримці рівня гемоглобіну на необхідному рівні, що є хорошою профілактикою залізодефіцитної анемії.

Залізо в гемоглобіні необхідно для того, щоби переносити кисень від легенів. Підвищена циркуляція кисню по всьому тілу в життєво важливих органах прискорює ріст волосся, збільшує рівень енергії та прискорює процес загоєння.

Кому не можна їсти

Необхідно пам'ятати, що щавель можна їсти не всім, а саме:

при гастриті та виразці, а також людям з частою печією, оскільки в листі міститься багато кислоти

при подагрі і високому рівні сечової кислоти в крові від продукту краще відмовитися

камені в нирках і інші хвороби нирок є суворим протипоказанням до вживання цієї зелені

Яка шкода

Високий вміст щавлевої кислоти в листя може нашкодити ниркам. При виразковому коліті та інших хворобах нирок щавель може погіршити хворобу. Однак для відчутної шкоди потрібно за день з'їсти величезну дозу щавлю - 8 кг. При вживанні в розумних кількостях зелень навряд чи комусь зашкодить.

Важливо, якщо в вас є алергії на інші рослини з цього сімейства, або після вживання щавлю ви відчуваєте нудоту, запаморочення чи біль у голові, то краще відмовитися від цього продукту.