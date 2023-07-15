Поможет избежать болезней и снизит давление: вот какая зелень должна быть в рационе

Чем полезен щавель

Такая зелень имеет много разнообразных антиоксидантов, защищающих организм от повреждений и нейтрализующих вредные вещества. Эти соединения могут помочь избежать различных хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета 2-го типа и даже рака.

Также щавель изменяет определенные пути, связанные с агрегацией тромбоцитов, и это препятствует образованию тромбов. К тому же экстракт растения может расширить кровеносные сосуды, а это предотвращает повышенное кровяное давление.

Значительный уровень железа в щавеле способствует поддержанию уровня гемоглобина на необходимом уровне, что является хорошей профилактикой железодефицитной анемии.

Железо в гемоглобине необходимо для того, чтобы переносить кислород от легких. Повышенная циркуляция кислорода по всему телу в жизненно важных органах ускоряет рост волос, увеличивает уровень энергии и ускоряет процесс заживления.

Кому нельзя есть

Необходимо помнить, что щавель можно есть не всем, а именно:

при гастрите и язве, а также людям с частой изжогой, поскольку в листьях содержится много кислоты

при подагре и высоком уровне мочевой кислоты в крови от продукта лучше отказаться

камни в почках и другие болезни почек являются суровым противопоказанием к употреблению этой зелени.

Какой вред

Высокое содержание щавелевой кислоты в листьях может навредить почкам. При язвенном колите и других болезнях почек щавель может усугубить болезнь. Однако для ощутимого ущерба нужно за день съесть огромную дозу щавеля - 8 кг. При употреблении в разумных количествах зелень вряд ли кому-нибудь навредит.

Важно, если у вас есть аллергии на другие растения из этого семейства, или после употребления щавеля вы чувствуете тошноту, головокружение или головную боль, то лучше отказаться от этого продукта.