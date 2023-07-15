Допоможе уникнути хвороб та знизить тиск: ось яка зелень повинна бути у раціоні

Зелень дуже корисна для організму та може допомогти запобігти деяким проблемам зі здоров'ям. Багато користі має щавель, але важливо знати, як отримати від цієї рослини максимальну користь.

Чим корисний щавель

Така зелень має багато різноманітних антиоксидантів, які захищають організм від пошкоджень і нейтралізують шкідливі речовини. Також ці сполуки можуть допомогти уникнути різних хронічних захворювань, зокрема хворобам серця, діабету 2-го типу та навіть раку.

Також щавель змінює певні шляхи, пов'язані з агрегацію тромбоцитів, і це перешкоджає утворенню тромбів. До того ж екстракт рослини може розширити кровоносні судини, а це запобігає підвищеному кров'яному тиску.

Значний рівень заліза в щавлі сприяє підтримці рівня гемоглобіну на необхідному рівні, що є хорошою профілактикою залізодефіцитної анемії.

Залізо в гемоглобіні необхідно для того, щоби переносити кисень від легенів. Підвищена циркуляція кисню по всьому тілу в життєво важливих органах прискорює ріст волосся, збільшує рівень енергії та прискорює процес загоєння.

Кому не можна їсти

Необхідно пам'ятати, що щавель можна їсти не всім, а саме:

при гастриті та виразці, а також людям з частою печією, оскільки в листі міститься багато кислоти

при подагрі і високому рівні сечової кислоти в крові від продукту краще відмовитися

камені в нирках і інші хвороби нирок є суворим протипоказанням до вживання цієї зелені

Яка шкода

Високий вміст щавлевої кислоти в листя може нашкодити ниркам. При виразковому коліті та інших хворобах нирок щавель може погіршити хворобу. Однак для відчутної шкоди потрібно за день з'їсти величезну дозу щавлю - 8 кг. При вживанні в розумних кількостях зелень навряд чи комусь зашкодить.

Важливо, якщо в вас є алергії на інші рослини з цього сімейства, або після вживання щавлю ви відчуваєте нудоту, запаморочення чи біль у голові, то краще відмовитися від цього продукту.