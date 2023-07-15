Поможет избежать болезней и снизит давление: вот какая зелень должна быть в рационе

Зелень очень полезна для организма и может помочь предотвратить некоторые проблемы со здоровьем. Много пользы имеет щавель, но важно знать, как получить от этого растения максимальную пользу.

Чем полезен щавель

Такая зелень имеет много разнообразных антиоксидантов, защищающих организм от повреждений и нейтрализующих вредные вещества. Эти соединения могут помочь избежать различных хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета 2-го типа и даже рака.

Также щавель изменяет определенные пути, связанные с агрегацией тромбоцитов, и это препятствует образованию тромбов. К тому же экстракт растения может расширить кровеносные сосуды, а это предотвращает повышенное кровяное давление.

Значительный уровень железа в щавеле способствует поддержанию уровня гемоглобина на необходимом уровне, что является хорошей профилактикой железодефицитной анемии.

Железо в гемоглобине необходимо для того, чтобы переносить кислород от легких. Повышенная циркуляция кислорода по всему телу в жизненно важных органах ускоряет рост волос, увеличивает уровень энергии и ускоряет процесс заживления.

Кому нельзя есть

Необходимо помнить, что щавель можно есть не всем, а именно:

при гастрите и язве, а также людям с частой изжогой, поскольку в листьях содержится много кислоты

при подагре и высоком уровне мочевой кислоты в крови от продукта лучше отказаться

камни в почках и другие болезни почек являются суровым противопоказанием к употреблению этой зелени.

Какой вред

Высокое содержание щавелевой кислоты в листьях может навредить почкам. При язвенном колите и других болезнях почек щавель может усугубить болезнь. Однако для ощутимого ущерба нужно за день съесть огромную дозу щавеля - 8 кг. При употреблении в разумных количествах зелень вряд ли кому-нибудь навредит.

Важно, если у вас есть аллергии на другие растения из этого семейства, или после употребления щавеля вы чувствуете тошноту, головокружение или головную боль, то лучше отказаться от этого продукта.