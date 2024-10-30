В допомогу грибникам: 7 способів почистити маслюки за лічені хвилини

Навіщо чистять маслюки

Думки щодо зняття плівки з маслюка перед термічною обробкою відрізняються. Багато хто вважає це необхідним етапом приготування грибів, а дехто обмежується ретельним миттям грибів. Проте чистити маслюки радять через такі причини:

очищені гриби мають ніжнішу текстуру та смак

мокра від води грибна плівка стає схожою на слиз

шкірка може збирати токсичні речовини з повітря

після термічної обробки шкірка може стати гіркою

при консервації шкірка забарвлює розсіл в темний колір

зняття шкірки допомагає переконатися у виді гриба

Втім, якщо маслюки будуть засушуватися, знімати шкірку не обов'язково. Підготовку до очищення починають вже в лісі - за допомогою пензлика змітають з ніжки та шапочки хвойні голки, пісок і травинки.

Також вважається, що знімати шкірку з маслюків, зібраних в суху погоду, значно легше. А от врожай грибів в дощову погоду потрібно підсушити вдома, інакше шкірка буде розповзатися.

Як чистити маслюки від шкірки

Існує декілька способів почистити маслюки, тож кожен грибник обирає найзручніший. Очищені маслюки необхідно одразу почати готувати.

Як чистити маслюки від шкірки (скриншот / YouTube)

Бланшувати гриби

Бланшування маслюків подібне до бланшування овочів. Для цього способу потрібно закип'ятити воду та занурити гриби в окріп на пів хвилини. Висока температура розшаровує маслюки, в результаті чого шкірка капелюшка лопається і її можна легко прибрати серветкою.

Але важливо не перетримати маслюки в окропі, інакше вони втратять пружність і під час приготування можуть перетворитися на кашу.

Занурити маслюки в воду різної температури

Ще один спосіб зняти шкірку з маслюків - влаштувати їм так зване "екстремальне купання". Спочатку маслюки занурюють в окріп на декілька хвилин, що призводить до розм'якшення грибів.

Потім гриби промивають холодною водою. Перепад температур пришвидшує відшаровування шкірки маслюків.

Зняти шкірку маслюка ножем

Почистити маслюки від шкірки ножем - найбільш поширений спосіб. Для цього шкірку маслюка підчіплюють з краю капелюшка і стягують з гриба.

Проте така обробка може бути доволі тривалою для новачків.

Зняти шкірку гриба марлею

Завдяки переплетінню ниток, марля - один зі способів швидко почистити маслюки від шкірки. Шматок марлі потрібно щільно притиснути до капелюшка гриба, щоб вона врізалася в шкірку.

Край плівки необхідно підчепити, щоб полегшити відшаровування від основної частини гриба. Після цього достатньо потягнути за край марлі, щоб зняти шкірку.

Обробити маслюки парою

Обробка парою схожа на бланшування. Проте в цьому випадку гриби насипають в друшляк та ставлять над каструлею з окропом.

За пів хвилини шкірка грибів починає відшаровуватись. Тоді її прибирають серветкою.

Змастити капелюшки грибів олією

Як не дивно, олія робить поверхню маслюків менш липкою, що допомагає зняти шкірку без пошкоджень гриба.

Для цього всього лише потрібно змастити ніж та гриби олією, а потім підчепити шкірку з краю капелюшка.

Зняти шкірку маслюків губкою

Звичайна кухонна губка дозволяє швидко та безпечно зняти шкірку маслюків. Щоб почистити гриби цим методом, потрібно протерти капелюшки маслюків чистою сухою губкою круговими рухами. За декілька хвилин шкірка злізе, і чистий гриб можна промити у прохолодній воді.