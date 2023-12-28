За допомогою цієї вітамінної бомби ваш імунітет зміцниться взимку

Три найцінніші властивості соку квашеної капусти

В результаті бродіння капуста не тільки не втрачає своїх початкових харчових якостей, а й набуває нових. Сік квашеної капусти - справжня вітамінна бомба, яку особливо варто включати у своє щоденне меню восени та взимку.

3 найвідоміші ефекти від вживання соку квашеної капусти

Природне зміцнення імунітету

Прискорення метаболізму та покращення обміну речовин

Зниження рівня так званого поганого холестерину

Однак цей напій надає набагато сприятливіший вплив на весь наш організм, про який ви, можливо, раніше не чули.

Як діє сік квашеної капусти?

Сік квашеної капусти гарної якості - це не тільки криниця вітамінів групи В та вітаміну С. Він також містить бета-каротин, вітаміни Е, Р і К. У ньому є вітамін U, який відповідає за протизапальні дії, та необхідні для нашого здоров'я мінеральні солі: кальцій, залізо, йод, калій та магній.

Ще одним елементом, який також входить до складу цього напою, є сірка, що благотворно впливає на стан нашого волосся, шкіри та нігтів.

Вживання соку квашеної капусти підтримує роботу мозку та сприяє покращенню роботи серця, оскільки зміцнює стінки кровоносних судин.

Крім того, це може уповільнити процес старіння та запобігти застуді. Сік квашеної капусти дає нам безліч мікроелементів, необхідних для схуднення, а також клітковину, що посилює відчуття ситості.

Напій підтримує перистальтику кишечника, очищає організм від токсинів, запобігає метеоризму та запорам.

Як пити сік квашеної капусти?

Якщо ви раніше не пили сік квашеної капусти, варто почати з дози цього напою і поспостерігати за своїм організмом та його реакціями.

Якщо ви не звикли їсти багато солоних огірків щодня, занадто багато соку за раз може викликати послаблюючий ефект. Тому найкраще починати зі 100 мл соку вранці, натще. Другу таку порцію випийте ввечері.