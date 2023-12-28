С помощью этой витаминной бомбы ваш иммунитет укрепится зимой

Три ценнейших свойства сока квашеной капусты

В результате брожения капуста не только не теряет своих первоначальных пищевых качеств, но и приобретает новые. Сок квашеной капусты - настоящая витаминная бомба, которую особенно стоит включать в свое ежедневное меню осенью и зимой.

3 самых известных эффекта от употребления сока квашеной капусты

Естественное укрепление иммунитета

Ускорение метаболизма и улучшение обмена веществ

Снижение уровня так называемого плохого холестерина

Однако этот напиток оказывает гораздо более благотворное воздействие на весь наш организм, о котором вы, возможно, раньше не слышали.

Как действует сок квашеной капусты?

Сок квашеной капусты хорошего качества - это не только кладезь витаминов группы В и витамина С. Он также содержит бета-каротин, витамины Е, Р и К. В нем есть витамин U, который отвечает за противовоспалительные действия, и необходимые для нашего здоровья минеральные соли: кальций, железо, йод, калий и магний.

Еще одним элементом, который также входит в состав этого напитка, является сера, благотворно влияющая на состояние наших волос, кожи и ногтей.

Употребление сока квашеной капусты поддерживает работу мозга и способствует улучшению работы сердца, поскольку укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Кроме того, это может замедлить процесс старения и предотвратить простуду. Сок квашеной капусты дает нам множество микроэлементов, необходимых для похудения, а также клетчатку, усиливающую чувство сытости.

Напиток поддерживает перистальтику кишечника, очищает организм от токсинов, предотвращает метеоризм и запоры.

Как пить сок квашеной капусты?

Если вы раньше не пили сок квашеной капусты, стоит начать с дозы этого напитка и понаблюдать за своим организмом и его реакциями.

Если вы не привыкли есть много соленых огурцов каждый день, слишком большое количество сока за раз может вызвать слабительный эффект. Поэтому лучше всего начинать со 100 мл сока утром, натощак. Вторую такую ​​же порцию выпейте вечером.