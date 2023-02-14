Українець, якого не взяли в армію, незвичним способом підтримує ЗСУ: що він робить

Що робить чоловік

На стадіоні 73-річний Петро Чорний постійно старанно вимальовує велетенські літери зі снігу. Робить він це за допомогою лопати.

"На око, ну дивіться інтервал же є, по складах, по буквах, між буквами відстань однакова, щоб була", - розповідає чоловік.

Петро Чорний (скриншот)

Перше снігове гасло Петра було: "ЗСУ - наша надія і опора". Малював він його кілька годин. Потім він на нього подивився згори та зрозумів, що треба писати ще.

"Вчора вже помилку зробив, літеру попустив, жінка дзвонить і каже дивись, бо ти попустив. Вертаюсь і засипаю", - каже Петро.

Петро Чорний (скриншот)

Головним критиком є дружина Галина, яка уважно стежить за творчістю чоловіка з вікна 9 поверху.

"Він дуже цікавиться цим усім, він за мир, за перемогу, за Україну, це в нього дуже все на думці", - переконує вона.

Як реагують люди

Сусіди пишаються чоловіком та кажуть, що немає такої людини в будинку, яка його не знає. Навіть діти бігають на 9 поверх, щоб просто прочитати напис.

Українець робить патріотичні написи на снігу (скриншот)

Коли почалось повномасштабне вторгнення, то колишній залізничник Петро хотів йти на фронт, і засмутився, що у військкоматі відмовили. Тому він став підтримувати співвітчизників. Писати гасла він може годинами, аби тільки сніг був.

Навіть коли сніг зійде, чоловік всеодно продовжує писати. Віру у перемогу він хоче висіяти на величезній клумбі перед будинком. Тоді ця віра, каже чоловік, заквітне чорнобривцями та мальвами.