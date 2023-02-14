Украинец, которого не взяли в армию, необычным способом поддерживает ВСУ: что он делает

В городе Козятин Винницкой области местный житель рисует разнообразные гигантские надписи на снегу, чтобы поддержать ВСУ. Это он решил делать после того, как его не взяли в армию.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
На стадионе 73-летний Петр Черный постоянно старательно вырисовывает гигантские буквы из снега. Делает он это с помощью лопаты.
"На глаз, ну смотрите интервал есть, по складам, по буквам, между буквами расстояние одинаковое, чтобы было", - рассказывает мужчина.
Первый снежный лозунг Петра был: "ВСУ - наша надежда и опора". Рисовал он его несколько часов. Потом он посмотрел на него и понял, что надо писать еще.
"Вчера уже ошибку совершил, букву попустил, женщина звонит и говорит смотри, потому что ты попустил. Возвращаюсь и засыпаю", - говорит Петр.
Петр Черный (скриншот)
Главным критиком является жена Галина, которая внимательно следит за творчеством мужа из окна 9 этажа.
"Он очень интересуется этим всем, он за мир, за победу, за Украину, это у него очень все на уме", - убеждает она.
Соседи гордятся мужчиной и говорят, что нет такого человека в доме, который его не знает. Даже дети бегают на 9 этаж, чтобы просто прочесть надпись.
Когда началось полномасштабное вторжение, то бывший железнодорожник Петр хотел идти на фронт, и расстроился, что в военкомате отказали. Потому он стал поддерживать соотечественников. Писать лозунги он может часами, чтобы только снег был.
Даже когда снег сойдет, мужчина все равно продолжает писать. Веру в победу он хочет высеять на огромной клумбе перед домом. Тогда эта вера, говорит мужчина, зацветет бархатцами и мальвами.
Ранее мы сообщали, что украинский "Илон Маск" создал для военных багги за 2 тысячи долларов.
Также мы писали, что мастер создал автомобиль "стелс" для устрашения врагов.