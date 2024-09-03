Допомогає заснути. Чим ще корисний м'ятний чай та кому його пити не можна

М'ятний чай готують шляхом настоювання листя м'яти перцевої в гарячій воді. Також можете приготувати м’ятний чай з листя м’яти. Листя м’яти перцевої містять кілька ефірних олій, які виділяються при замочуванні в гарячій воді, включаючи ментол, ментон і лімонен. У сукупності вони надають м’ятному чаю освіжаючого, охолоджуючого м’ятного смаку.

Чи корисний такий напій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Good Food.

Що треба знати про цей чай

М’ятний чай можна приготувати зі свіжого листя, висушеного листя або чайних пакетиків. У чайних пакетиках м’яту перцеву можна змішувати з іншими ароматизаторами, такими як лакриця або фрукти. Він, природно, не містить кофеїну, тому ви можете пити його скільки завгодно.

У м’ятному чаї немає поживної цінності з точки зору макроелементів, і він містить лише близько двох калорій на 100 мл. Його цінність полягає в ефірних оліях і їхній потенційній користі для здоров’я.

Користь м’ятного чаю для здоров’я

Може полегшити здуття живота та розлад травлення

М’ятний чай добре відомий своєю дією на травлення. Він може полегшити такі симптоми, як гази та здуття живота.

На цей час не так багато досліджень на людях щодо ефективності м’ятного чаю, але деякі дослідження на тваринах показують, що він може мати розслаблюючу дію на травну систему.

Більшість досліджень було присвячено олії перцевої м’яти, яка є більш концентрованою, ніж чай, з деякими доказами того, що вона може запропонувати деяке короткочасне полегшення для хворих на СРК.

Якщо ви плануєте використовувати м’ятну олію або чай для лікування симптомів СРК, спершу поговоріть зі своїм лікарем загальної практики, щоб переконатися, що це підходить вам.

Відсутність кофеїну

Чистий м’ятний чай не містить кофеїну. Якщо ви купуєте суміш м’ятного чаю з чорним або зеленим чаєм, то він міститиме кофеїн.

Допомогає заснути

Немає досліджень, які б підтверджували твердження, що м’ятний чай може допомогти заснути, але, оскільки він не містить кофеїну, його цілком можна пити перед сном і він може допомогти вам розслабитися.

Підтримає свіже дихання

Перцева м’ята широко використовується в жувальній гумці, м’ятних кубках і зубній пасті для освіження подиху, а завдяки своїм природним антибактеріальним властивостям вона може допомогти запобігти неприємному запаху з рота.

Допоможе при закладеному носі

Незважаючи на те, що вживання м’ятного чаю не позбавить від застуди, ментоловий запах м’яти разом із парою від чаю може допомогти покращити носовий потік повітря, якщо у вас закладений ніс.

Кому не можна вживати?

Є деякі докази того, що м’ятний чай може бути небезпечним для тих, хто страждає на ГЕРХ (гастроезофагеальну рефлюксну хворобу), оскільки він насправді може загострювати симптоми, а не полегшувати.

Якщо ви боретеся з печією, у вас є грижі шлунка або камені в нирках, намагайтеся уникати м’ятного чаю, оскільки, хоча побічних реакцій не виявлено, у деяких він може погіршити симптоми.

Деякі люди мають алергію на м'яту. Самі листя можуть викликати подразнення шкіри або очей, наприклад свербіж і кропив’янку. Якщо ви вживаєте м’ятний чай, симптоми реакції зазвичай виникають протягом декількох хвилин і можуть включати свербіж язика або горла, хрипи або кашель. У рідкісних випадках ця реакція може бути серйозною і вимагає невідкладної медичної допомоги.

Чи можна пити багато м’ятного чаю?

Єдиним побічним ефектом, який ви можете відчути, буде необхідність частіше ходити в туалет у через збільшення споживання води.