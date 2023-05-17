Допомога ЗСУ, сльози щастя і ніякої російської мови: 10 фактів про тур Насті Каменських

Настя Каменських відкатала першу частину всеукраїнського туру "Я - Україна", в рамках якого не тільки збирала повні зали в різних містах нашої країни, а й у перервах між концертами та репетиціями приділяла час добрим справам.

Настя приїхала у 14 міст з концертами в рамках туру "Я - Україна". Команда артистки подолала вже більше чотирьох тисяч кілометрів.

Співачка виконала свої хіти, перекладені українською - "Попа як у Кім", "Червоне вино", "Дівчата рулять", "Це є моя ніч" та інші. А також абсолютно нові пісні, серед яких і щемливий трек артистки "Я - Україна". До речі, цю пісню Каменських написала разом в співавторстві зі своїм чоловіком Потапом. В кожному місті зал стоячи співав разом із нею. А в Чернігові та Чернівцях артистка покликала на сцену діточок і заспівала разом з ними.

Своє 36-річчя Каменських теж відсвяткувала прямо на сцені - під час концерту у Черкасах. Артистці зробили сюрприз - винесли їй торт, а також показали відео привітання від колег по сцені, військових та дітей, до яких вони приїздила з візитами. Привітав кохану і чоловік Потап - він з’явився на екрані і щиро звернувся до другої половинки. Зал зустрів його промову гучними аплодисментами.

На одній із зустрічей з військовими співачка отримала жартівливу пропозицію руки і серця від одного з наших захисників. Проте Каменських сказала, що не збирається розлучатись із Потапом.

"Я бажаю кожній жінці таких неймовірних чоловіків, як наші захисники! Але я вже заміжня", - відповіла співачка.

Настя Каменських в турі "Я - Україна" (фото: прес-служба NK)

Впродовж туру разом з громадською організацією "Сенсоріка" вдалось передати більше двох тонн гуманітарної допомоги, яка була надіслана до дитячих будинків, військових шпиталів, а також було надано адресну допомогу 50 сім'ям, що проживають на прифронтових територіях. Також вдалося передати дрон DJI Mavic 3 нашим захисникам на Бахмутський напрямок, за що ті щиро подякували співачці.

Настя Каменських в турі "Я - Україна" (фото: instagram.com/kamenskux)

На зустрічі з військовими в Рівному, один з хлопців - Олексій, вперше піднявся на ноги для того, щоб обійнятися з артисткою та сфотографуватись з нею.

У Кременчуцькому військовому госпіталі, хлопці зняли свої шеврони та подарували їх артистці. Це розчулило співачку до сліз.

Під час візиту до Тернопільського дитячого будинку директорка Інга Володимирівна поділились з Настею, що після попереднього візиту артистки, маленький хлопчик Артем після зустрічі з нею, почав говорити.

На багатьох концертах туру були присутні наші захисники і захисниці, а також працівники медичних госпіталів, яких Настя запросила під час своїх зустрічей. У Рівному наші захисниці піднялись на сцену, одягнули Каменських на плечі прапор України і подякували за усе, що вона зробила для ЗСУ.

В Черкасах Настя здійснила мрію давньої учасниці свого фан-клубу - дівчинки Іри: запросила її на сцену і заспівала разом з нею пісню "Додому".

Настя Каменських в турі "Я - Україна" (фото: прес-служба NK)