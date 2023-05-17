"Це специфіка моєї роботи": Потап вперше розповів, де зараз перебуває та чим займається під час війни

Відомий український репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, вперше "відкрив карти" про свою волонтерську діяльність за кордоном. При цьому артист зазначає, що повернутися до України він не може саме через допомогу ЗСУ.

Де зараз перебуває Потап

За словами продюсера, він не живе в одному місці постійно, і це пов'язано зі специфікою його роботи.

"Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. В мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші та допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним - це може бути й в Україні, і в Європі, і в Америці", - розповів він.

Проте водночас Потап наголошує, що не може весь час перебувати в Україні, адже не зможе збирати допомогу. Він каже, що виступати та обговорювати домовленості дистанційно - неможливо.

"Ну, коли я їду за кордон виступати, як артист, то, звісно, я не можу зробити цього дистанційно. Коли їду як бізнесмен - домовлятись за те, щоб відправили 15 автомобілів швидкої допомоги чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги, чи медичну допомогу, то теж маю бути там присутнім особисто. Бо я це все беру особисто під свою гарантію і свою бізнес-репутацію", - пояснює знаменитість.

Він додає, що важливо контролювати все особисто, щоб уникнути шахраїв.

Крім того, артист розповідає, що активно збирає кошти на допомогу Україні.

"Займаюсь тим же самим, чим і займався. Працюю над великими проєктами. Ще пів року тому ми зібрали 80 мільйонів гривень зі своєю дружиною, якою я дуже пишаюся. Також я зі своїм партнером із Сан-Франциско побудував NFT-платформу Help UA, яка щодня адресно допомагає людям, що постраждали від війни", - розповів Потап.