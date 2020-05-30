Додаткові кредитки і страховки, які нав'язують у банках: у НБУ розповіли про підводні камені

Кредитки і страховки при оформленні карт (Колаж РБК-Україна)

У Нацбанку розповіли, як відмовитися від додаткових карт і страховок у банках

Кожен українець стикався з ситуацією, коли при оформленні банківської картки у відділенні йому нав'язували ще одну, для виплат або кредитну, з мінімальним лімітом. Виявляється, це категорично заборонено законом і клієнти можуть відмовитися від додаткових послуг.

Консультанти банків регулярно нав'язують клієнтам додаткові карти при оформленні картки для отримання зарплати або пенсійної. При чому клієнту це підносять так, як ніби він не може відмовитися від цієї послуги й це входить в необхідний пакет.

Як розповіли в Національному Банку України, такі дії є незаконними, і клієнт має право відмовитися від будь-якої послуги банків, яку йому нав'язують.

"Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо – це не порушення прав споживачів. Однак банкам не потрібно видавати бажане за дійсне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної – він вводить вас в оману і нав'язує послугу", - пояснили в НБУ.

Крім того, є й інші послуги, які не є обов'язковими:

Видача кредитної картки разом з зарплатною.

Обов'язкова страховка у певній компанії для отримання кредиту. У банках кажуть, що це входить в пакет послуг і зазвичай на вибір є тільки одна страхова компанія.

Банк продає страховку від нещасних випадків під час обміну валюти.

Банк самовільно підключає послугу sms-інформування і стягує за це комісію.

Якщо працівники банку не реагують на відмову клієнта, то в НБУ радять писати спочатку скаргу на ім'я керівництва банку. Якщо і це не допомагає, то скаржитися в НБУ.

В якості прикладу в Нацбанку призвели дві реальні історії з клієнтами.

Перший випадок. Клієнт отримав разом з зарплатною карткою кредитку. Кредитною карткою не користувався. Але банк стягував 20 гривень щомісяця за обслуговування і списував гроші з кредитного ліміту. Таким чином у клієнта утворилася заборгованість. У кращому випадку банк повідомив про заборгованості клієнту відразу, як тільки утворився борг по кредитній карті. У гіршому – через кілька місяців, коли борг почав рости в геометричній прогресії.

Другий випадок. Клієнт разом з зарплатною карткою отримав кредитну. На балансі рахунку кредитні кошти зображаються разом з особистими. Клієнт користується грошима і не розуміє, за яку суму будуть нараховуватися відсотки, і де знаходиться межа ліміту. Банки зазвичай починають інформувати клієнтів про заборгованість тільки після того, як з'являється прострочення кредитного платежу.

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Автор: Анна Шиканова