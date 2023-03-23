Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні

У Львові в перинатальному центрі народилася трійня дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності. Лікарі називають цей випадок унікальним.
Про це повідомили на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру у Facebook.
За словами гендиректорки перинатального центру Марії Малачинської, дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, а третя дитина - 2480 грами,
Також вона розповіла, що майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.
Повідомляють, що після того, як трійню сестричок оглянули суміжні спеціалісти, їх виписали. Зараз дівчатка уже на грудному вигодовуванні.
Відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.
"Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні", - побажала Марія Малачинська.
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