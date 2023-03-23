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Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні

У Львові жінка народила трійню (facebook.com/Марія Малачинська)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в перинатальному центрі народилася трійня дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності. Лікарі називають цей випадок унікальним.

Про це повідомили на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру у Facebook.

Яка вага дітей

За словами гендиректорки перинатального центру Марії Малачинської, дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, а третя дитина - 2480 грами,

Також вона розповіла, що майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.

Повідомляють, що після того, як трійню сестричок оглянули суміжні спеціалісти, їх виписали. Зараз дівчатка уже на грудному вигодовуванні.

У Львові жінка народила трійню (скриншот)

Як пройшли пологи

Відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.

"Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні", - побажала Марія Малачинська.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню.

Також гінеколог розповідала про багатоплідну вагітність та що на неї впливає.

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