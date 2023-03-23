Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройни

Во Львове в перинатальном центре родилась тройня девочек, которых мама доносила до 35 недель беременности. Врачи называют этот случай уникальным.
Об этом сообщили на странице Львовского областного клинического перинатального центра в Facebook.
По словам гендиректора перинатального центра Марии Малачинской, две девочки родились с весом 2450 граммов, а третий ребенок - 2480 граммов,
Также она рассказала, что будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии с 32-й недели беременности.
Сообщается, что после того, как тройню сестричек осмотрели смежные специалисты, их выписали. Сейчас девочки уже на грудном вскармливании.
Известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.
"Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышам беззаботного детства в цветущей Украине", - пожелала Мария Малачинская.
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