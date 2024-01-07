Донька відомого композитора пригадала реакцію родини на спаплюжену "Кварталом 95" пісню її батька

Як родина Хурсенка відреагувала на перероблену пісню "Соколята"

За словами Марії, про використання пісні свого батька вона дізналася від його товариша, який дивився "кварталівців" у новорічну ніч.

Потім про цей номер дізналася мама дівчини - дружина композитора.

"Квартал 95" використав пісню "Соколята" (фото: скріншот з відео)

"Мама вирішила сама переглянути програму, а потім зателефонувала мені із словами: "Я в шоці". Я знайшла той виступ, однак не змогла до кінця додивитися музичний номер. А згодом виставила допис у соцмережі", - розповіла Марія про першу реакцію.

На наступний день родичка співака була готова відстоювати права батька.

Зазначимо, що "95-й квартал" не порушив майнові права Марії. Актори мали право на використання "Соколят" без дозволу правовласників для створення пародії, але автора вони не вказали.

"Наступного дня я перетелефонувала в агенцію, яка займається нашими авторськими правами, виклала суть справи. Ми з ними співпрацюємо давно - ще мій тато заключав договори.

"Юристи зараз працюють над цією справою. З "Кварталу" ніхто мені не писав і не телефонував", - підсумувала дівчина.

Що передувало скандалу

Донька В'ячеслава Хурсенка заявила про порушення авторських прав після того, як у програмі "Новорічний вечірній квартал" для сценки "Пісня від дружини пса Патрона" переспівали твір її батька "Соколята".

Так, Марія Хурсенко сказала, що не давала дозволу на використання цієї пісні.

"Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором. Стільки негативних відгуків про це незаконне використання я отримала, що всіх тепер буде цікавити подальше розгортання подій", - йдеться у її публікації.

У програмі співачка Laliko від імені "дружини пса Патрона" співала про те, як вона, мовляв, розчарована його популярністю.