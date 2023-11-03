Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: "Дуже негарно повівся"

Маша Полякова розійшлася з бойфрендом

За словами старшої спадкоємиці артистки, хлопець зустрічався з нею через її популярність, і взагалі, почуттів до Марії у нього не було.

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Артур - це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалася і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", - поділилася Маша.

Додамо, що пара закрутила роман у минулому році, коли Маша вчилася у Лондоні. Вони часто проводили час разом і показувала спільні світлини у соцмережах.

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)