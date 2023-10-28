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Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Дева Кассель (фото: instagram.com/devacassel)
Автор: Іванна Пашкевич

19-річна топ-модель та акторка Дева Кассель, дочка зіркових батьків Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, встигає не тільки працювати, а також займатися особистим життям. Днями дівчина розсекретила свій новий роман.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Як виглядає бойфренд Деви Кассель

Кассель-молодша зустрічається з 24-річним італійським актором і моделлю Саулом Нанні.

Дівчина поділилась у соцмережах їхніми спільними світлинами з романтичної подорожі.

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

На них дівчина позує у відвертому бікіні на зав'язках і з мокрим від води волоссям. А її новий обранець оголив торс і одягнув темні плавки.

На одному з фото пара обіймається і цілується.

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

"Це правда", - коротко відповіла на чутки про новий роман Дева.

Зазначимо, що Нанні, як і його більш відома обраниця, також активно займається моделінгом і знімається у кіно. Його можна побачити в таких італійських фільмах і серіалах, як "Мій брат - супергерой!", "Кохання і морозиво", "Не кажіть моєму шефу" і "Алекс і Ко".

Бойфренд Деви Кассель (фото: instagram.com/saulnanni)

Нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі".

Раніше також Віра Вонг розповіла, як зберігає молодість та ідеальну фігуру у 74.

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