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В Донецкую область приехали продукты от Фонда Ахметова

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Вторник 26 июля 2022 14:11
В Донецкую область приехали продукты от Фонда Ахметова Фото: в Донецкую область приехали продукты от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередную партию гуманитарной помощи. Более 2,2 тысячи продуктовых наборов получили наиболее нуждающиеся жители области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донецкой области более 70 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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