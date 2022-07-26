До Донецької області приїхали продукти від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 2,2 тисячі продуктових наборів отримали найбільш нужденні жителі області.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав мешканцям Донецької області понад 70 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.