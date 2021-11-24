В Донецкой области мать бросила 2-летнего сына в чужом городе на улице и ушла пьянствовать

Родителей ребенка удалось установить, а самого мальчика на время доставили в больницу в Волновахе.

29-летняя мать малыша отказалась объяснять свой поступок, и пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

"Полицейские установили, что семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и не раз попадала в поле зрения правоохранителей и социальных служб", - говорится в публикации.

С женщиной провели профилактическую беседу по выполнению обязанностей по воспитанию, уходу и содержанию ребенка. Также гражданку предупредили о последствиях за пренебрежение ими.

Кроме того, за неисполнение родительских обязанностей полицейские составили протокол по ст. 184 КУоАП. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, а также о помещении ребенка в детский дом.

"Полицейские Волновахи выражают благодарность неравнодушной жительнице Угледара, которая не осталась в стороне и помогла спасти ребенка от возможной опасности", - рассказали полицейские, а также призвали граждан не быть безразличными в подобных ситуациях.

В Угледаре на улице нашли мальчика, которого мать привезла из другого города и оставила без присмотра (фото: dn.npu.gov.ua)