У Донецькій області матір кинула 2-річного сина в чужому місті на вулиці та пішла пиячити

Батьків дитини вдалося встановити, а самого хлопчика тимчасово доставили до лікарні у Волновасі.

29-річна мати малюка відмовилася пояснювати свій вчинок, і перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

"Поліцейські встановили, що родина знаходиться у складних життєвих обставинах та неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб", - йдеться в публікації.

З жінкою провели профілактичну бесіду стосовно виконання обов'язків щодо виховання, догляду та утримання дитини. Також громадянку попередили про наслідки за нехтування ними.

Крім того, за невиконання батьківських обов'язків поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав, а також про поміщення дитини до дитячого будинку.

"Поліцейські Волновахи висловлюють подяку небайдужій жительці Вугледара, яка не залишилася осторонь і допомогла врятувати дитину від можливої небезпеки", - розповіли поліцейські, а також закликали громадян не бути байдужими в подібних ситуаціях.

У Вугледарі на вулиці знайшли хлопчика, якого мати привезла з іншого міста і залишила без нагляду (фото: dn.npu.gov.ua)