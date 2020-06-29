Над Донецком вывесили огромный украинский флаг (видео)

Над оккупированным Донецком вывесили 15-метровый флаг Украины
В День Конституции Украины - 28 июня над временно оккупированным Донецком появился огромный флаг нашей страны. Полотнище размером в 15 метров запустили в небо переселенцы и украинские военные недалеко от линии разграничения.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок. Чтобы национальный символ взлетел в воздух, к нему прикрепили желтые и голубые воздушные шарики, наполненные гелием.
Таким образом, говорят активисты, хотели напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина о них не забывает. За несколько часов после акции в соцсетях жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, что пролетал над городом.
Над Донецком увидели украинский флаг (видео: ТСН)
Как мы ранее писали, мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ и записал видео.
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Автор: Людмила Жукова