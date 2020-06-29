ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Над Донецком вывесили огромный украинский флаг (видео)

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 12:06
Над Донецком вывесили огромный украинский флаг (видео)
Над Донецком виднеется флаг Украины (фото: pinterst.com)

Над оккупированным Донецком вывесили 15-метровый флаг Украины

В День Конституции Украины - 28 июня над временно оккупированным Донецком появился огромный флаг нашей страны. Полотнище размером в 15 метров запустили в небо переселенцы и украинские военные недалеко от линии разграничения.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок. Чтобы национальный символ взлетел в воздух, к нему прикрепили желтые и голубые воздушные шарики, наполненные гелием.

Таким образом, говорят активисты, хотели напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина о них не забывает. За несколько часов после акции в соцсетях жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, что пролетал над городом.

Над Донецком увидели украинский флаг (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ и записал видео.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Донецк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь