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Над Донецьком вивісили величезний український прапор (відео)

STYLERЖиття    29.06.2020 - 12:06
Над Донецьком вивісили величезний український прапор (відео)
Над Донецьком видніється прапор України (фото: pinterst.com)

Над окупованим Донецьком вивісили 15-метровий прапор України

В День Конституції України - 28 червня над тимчасово окупованим Донецьком з'явився величезний прапор нашої країни. Полотнище розміром в 15 метрів запустили в небо переселенці і українські військові недалеко від лінії розмежування.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок. Щоб національний символ злетів у повітря, до нього прикріпили жовті і блакитні повітряні кульки, наповнені гелієм.

Таким чином, кажуть активісти, хотіли нагадати жителям тимчасово окупованих територій, що Україна про них не забуває. За кілька годин після акції в соцмережах жителів окупованого Донецька з'явилися фото і відео з українським прапором, що пролітав над містом.

Над Донецьком побачили український прапор (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, мер Конотопа спалив російський прапор під посольством РФ і записав відео.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Донецьк
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