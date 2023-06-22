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В Донецькій області почалися видачі гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

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Четвер 22 червня 2023 19:53
В Донецькій області почалися видачі гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова В Донецькій області почалися видачі гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова знову в Донецькій областіі. Цього разу 4 тисячі продуктових наборів доставили до Білозерської громади. Їх вже почали отримувати місцеві мешканці.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Набори з продуктами першої необхідності призначені для найбільш уразливих категорій громадян. Для кожної сім'ї це очікувана і необхідна підтримка.

У кожному наборі є цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби і печиво, а також консервована квасоля, тушковане м‘ясо і паштет.

З початку повномасштабної війни фонд передав 253 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Донецька область Гуманітарна допомога