В Донецкой области начались выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова снова в Донецкой области. На этот раз 4 тысячи продуктовых наборов доставили в Белозерское общество. Их уже начали получать местные жители.

Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для наиболее уязвимых категорий граждан. Для каждой семьи это ожидаемая и необходимая поддержка.

В каждом наборе есть сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет.

С начала полномасштабной войны фонд передал 253 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.