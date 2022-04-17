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В Донецке музыкантов филармонии насильно мобилизовали и кинули на Мариуполь

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Донецк, Воскресенье 17 апреля 2022 10:51
В Донецке музыкантов филармонии насильно мобилизовали и кинули на Мариуполь В Донецке насильно отправили на фронт музыкантов филармонии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Донецкой филармонии обманом мобилизовали на войну музыкантов, а потом отправили их погибать под Мариуполь. Известно, что часть из них погибла почти сразу и среди них известный джазмен Николай Звягинцев.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, музыкантов филармонии пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ. А на месте объявили, что они будут немедленно отправлены на фронт. Потом музыкантов без всякой подготовки бросили под Мариуполь, где использовали фактически в качестве приманки для выявления огневых точек "Азова".

Естественно, что большинство музыкантов уже погибла. Точно известно, что среди погибших оказался известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев. О его гибели ранее сообщали российские СМИ.

Звягинцев был артистом концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз". Военной подготовки у него не было совершенно и по сути боевики "ДНР" использовали музыкантов как "пушечное мясо". У 38-летнего Звягинцева осталась семья – жена и годовалая дочь.

Известно также, что из филармонии обманом и насильно отправили на фронт 55 музыкантов. Их бросили на первую линию боя.

Как пишут местные жители в комментариях, этот случай не единичный. Точно также в "ДНР" поступили и с другими артистами – из Донецкой оперы, а также из цирка.

Принудительно в армию забирают также учащихся техникумов, институтов.

"В соцсетях у людей шок, даже любители Россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили "на мясо", - добавил Денис Казанский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОРДЛО Россия начала мобилизовать инвалидов и работников "стратегических предприятий".

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