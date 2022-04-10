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Россия мобилизует в ОРДЛО инвалидов и работников "стратегических предприятий", - ГУР

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Донбасс, Воскресенье 10 апреля 2022 13:26
Россия мобилизует в ОРДЛО инвалидов и работников "стратегических предприятий", - ГУР Фото: Россия мобилизует в ОРДЛО инвалидов и работников "стратегических предприятий" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия начала втягивать в войну против Украины жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые не подлежат призыву. Враг мобилизует инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

"РФ мобилизует из ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников "стратегических предприятий", которым до сих пор гарантировали "бронь", - говорится в сообщении.

По данным разведки, на Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята "бронь" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

"Чтобы повысить "эффективность" мобилизационных мероприятий, сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки мужчинам, которые находятся в автомобилях", - рассказывают в ГУР.

Известно, что сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65 лет).

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, который не подлежал военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотруднику шахты "Комсомолец Донбасса" с справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии". Никому из них не помогли полученные документы и все навсегда остались в украинской земле", - добавляют в ГУР.

Напомним, недавно высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о том, что Кремль начал мобилизацию резервистов и новобранцев. Таким образом Россия планирует набрать более 60 000 военных.

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