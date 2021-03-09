На Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фото

Оказалось, что летательный аппарат сломался, потому что из строя вышла батарея.

"Очередное доказательство участия РФ в войне на Донбассе. На Донбассе украинские военные захватили российский беспилотник. БПЛА упал недалеко от позиций военных. Армейцы забрали его к себе. Оказалось, что аппарат сломался во время полета вследствие выхода из строя батареи питания", - пишет Махов.

При осмотре беспилотника военные нашли бирку с аббревиатурой "ФСБ РФ" с серийным номером.

На Донбассе упал российский беспилотник (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)

"Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", - добавил журналист.

Аппарат называется Zala 421-08-М, этот военный легкий беспилотник способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Российский беспилотник перехватили военные ВСУ (фото facebook.com/Oleksandr Makhov)