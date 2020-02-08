На Донбассе умер легендарный парамедик: спас более 400 жизней

На Донбассе умер ветеран войны и легендарный парамедик Игорь Надолько с позывным "Фаш", который отдал последние годы своей жизни помощи украинским бойцам на передовой.

Игорь шесть лет не покидал передовую. Его боевой путь начался со 129 ОБр, потом служил в 131 ОБр, из которой после переформатирования перешел в 28 бригаду отдельного мотопехотного батальон. Там он служил до апреля 2017-го.

За годы службы четыре раза был контужен. Последние два года Игорь был добровольцем-парамедиком в составе "Ангелов Тайры", а также волонтером в "Самообороні Мариуполя", инструктором тактической медицины.

На Донбассе умер Игорь Надолько с позывным "Фаш" (скрин: facebook.com/julia.paevska)

О смерти медика сообщила в Facebook его коллега парамедик Юлия Паевская.

"Сегодня перестало биться сердце нашего ангела Игорь Надолько (Фаш). У меня нет ни слов ни сил писать длинно об этом. Скажу только что потеря эта невосполнима", - написала Юлия.

По словам его коллеги, за два года службы парамедиком в "Ангелах" Игорь оказал первую помощь и вернул к жизни более 400 человек, как гражданских и военных.

"Фаш" родился в Мариуполе. У парамедика остался 14-летний сын.