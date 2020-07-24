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На Донбасі українські бійці ракетою знищили бойовиків: потужне відео потрапило в мережу

П'ятниця 24 липня 2020 08:59
На Донбасі українські бійці ракетою знищили бойовиків: потужне відео потрапило в мережу
На Донбасі спрацювали блискуче ВСУ (фото: flickr.com.ministryofdefenceua)
Автор: Людмила Жукова

Українські вояки помітили бойовиків і влучили точно в ціль

У мережі з'явилося потужне відео точного удару українських бійців по терористах на Донбасі. Так, на цей раз на Приазов'ї був знищений станковий протитанковий гранатомет бойовиків (СПГ).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український військовий Олександр Ведмідь.

"Приазов'я. Знищення розрахунку СПГ "орків" (бойовиків). Це війна", – написав він і показав відео.

У відеоролику показано, як бойовики окопалися поряд з житловим будинком. Але їх помітила армія ВСУ і прицільним пострілом із протитанкового ракетного комплексу потрапили точно в ціль.

Відео попадання в супротивника можна переглянути за посиланням.

Українці активно коментують відео і висловлюють свою подяку українським захисникам.

  • Ви круті! Лиш одне прошу - поверніться живими і здоровими!
  • Супер-супер, неймовірно, хай завжди посміхається вдача.
  • Так працюють НАЙКРАЩІ!!! Пишаюся вами, Ведмеді!!!!
  • Молодці, хлопці. Будьте здорові і удачі.
  • Молодці хлопці, уважуха, дай вам бог здоров'я.

Як ми раніше повідомляли, 20 липня на фронті загинув молодий український військовий, який тільки 3 місяці тому одружився.

Також ми писали про те, що убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.

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