На Донбассе трагично погибла военнослужащая ВСУ

Вчера, 9 июня, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая. Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил. Подробности ее смерти не разглашаются.

Об этом сообщает Закарпатский Легион - 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook .

"Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, умер ветеран АТО, который шесть лет боролся за жизнь после тяжелого ранения в 2015 году. Роман Кубышкин лишился частей мозга и черепа. Медики боролись за его жизнь до последнего.

Ранее под Киевом в страшном ДТП погиб военный ВСУ. Авария произошла, когда водитель Chevrolet при развороте не заметил встречный Mercedes, который ехал на большой скорости.