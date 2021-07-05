На Донбассе среди бела дня боевики убили медика с позывным "Феофан": в сети волна скорби

"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия", - написали побратимы.

История военного медика

Он родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, получил высшее медицинское образование, а в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером и служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - поделился воспоминаниями начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

"Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них и тогда, когда ранены попадали в госпиталь: звонил им, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом и ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу.

"К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы", - сказано в сообщении.

У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий и дочь Евгения.

На Донбассе убили военного медика (фото: facebook.com/93OMBr)

В сети украинцы скорбят о большой утрате.