На Донбассе продолжают погибать украинские военные: названы имена героев
За последние два дня на Донбассе погибли двое военных ВСУ. Вчера, 3 апреля, погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, а сегодня был убит младший сержант Андрей Горлатый.
Об этом сообщает Волынская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
Оба бойца родом с Волыни. 40-летний Сергей Сулима народился в Луцке, но в последние годы жил в Ивано-Франковской области. В Волынской области у него остались мать и сестра.
Второй погибши - это 44-летний младший сержант Андрей Горлатый, который подписал контракт с ВСУ в 2018 году и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у защитника Украины остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.
Хоронить бойцов скорей всего будут на Волыни, но дата прибытия тел еще не известна.
"Волынская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким погибших героев. Это невосполнимая потеря, боль от которой разделяем вместе с вами ", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
- Героям слава - три раза!!!
- Вечная память;
- Царство небесное и вечный покой героям. Соболезнования родным и близким;
- Соболезнования родным! Вечная память!
- Только грусть и боль... Никакие слова не вернут родителям детей... У детей не будет отца.
- Какой кошмар. Соболезнования родным. Вечная память. Так не должно быть, чтобы такие молодые ребята покидали этот мир. Когда же кончится эта война?
Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб молодой боец ВСУ.
Ранее на Донбассе погиб контрактник из Хмельницкой области.