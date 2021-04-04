На Донбасі продовжують гинути українські військові: названі імена героїв

За останні два дні на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ. Вчора, 3 квітня, загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу Сергій Сулима, а сьогодні був убитий молодший сержант Андрій Горлатий.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook .

Обидва бійці родом з Волині. 40-річний Сергій Сулима народився в Луцьку, але в останні роки жив в Івано-Франківській області. У Волинській області у нього залишилися мати і сестра.

Другий загиблих - це 44-річний молодший сержант Андрій Горлатий, який підписав контракт з ВСУ у 2018 році і служив старшим механіком-водієм. У Луцьку у захисника України залишилися мати і сестра, а також два сини Максим і Павло.

Ховати бійців скоріше всього будуть на Волині, але дата прибуття тіл ще не відома.

"Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділяємо разом з вами ", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також висловили свої співчуття.