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На Донбасі продовжують гинути українські військові: названі імена героїв

Новость на русском → Донбас, Неділя 04 квітня 2021 18:25
На Донбасі продовжують гинути українські військові: названі імена героїв Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ
Автор: Styler

За останні два дні на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ. Вчора, 3 квітня, загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу Сергій Сулима, а сьогодні був убитий молодший сержант Андрій Горлатий.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Обидва бійці родом з Волині. 40-річний Сергій Сулима народився в Луцьку, але в останні роки жив в Івано-Франківській області. У Волинській області у нього залишилися мати і сестра.

Другий загиблих - це 44-річний молодший сержант Андрій Горлатий, який підписав контракт з ВСУ у 2018 році і служив старшим механіком-водієм. У Луцьку у захисника України залишилися мати і сестра, а також два сини Максим і Павло.

Ховати бійців скоріше всього будуть на Волині, але дата прибуття тіл ще не відома.

"Волинська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Це непоправна втрата, біль від якої розділяємо разом з вами ", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також висловили свої співчуття.

  • Героям слава - три рази!!!
  • Вічна пам'ять;
  • Царство небесне і вічний спокій героям. Співчуття рідним і близьким;
  • Співчуття рідним! Вічна пам'ять!
  • Тільки смуток і біль... Ніякі слова не повернуть батькам дітей... У дітей не буде батька.
  • Який кошмар. Співчуття рідним. Вічна пам'ять. Так не повинно бути, щоб такі молоді хлопці покидали цей світ. Коли ж скінчиться ця війна?

Нагадаємо, на Донбасі від кулі снайпера загинув молодий боєць ЗСУ.

Раніше на Донбасі загинув контрактник з Хмельницької області.

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